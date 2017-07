Beroemd Indisch restaurant Garoeda mag weer open: 'Kom zelf in de keuken kijken'

Garoeda personeel | Foto:Omroep West

Het befaamde restaurant aan de Kneuterdijk werd vorige week op last van de NVWA gesloten, omdat de hygiëne in de keuken te wensen over liet. Volgens het rapport van de autoriteit was een bakje nasi koening de oorzaak ervan. Dit product was niet op een goede manier afgekoeld, waardoor bacteriën zich konden ontwikkelen.De NVWA kondigde toen al aan dat Garoeda een herinspectie kon aanvragen. Dat werd gedaan, waarna het restaurant donderdag haar deuren weer mag openen.Het restaurant is een begrip in Den Haag en bestaat al sinds 1949. Garoeda kwam twee weken geleden nog volop in het nieuws omdat het decor was voor de formatiegesprekken . D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers probeerden daar onder het genot van een rijsttafel hun meningsverschillen bij te leggen.Naar aanleiding van de berichtgeving over het sluiten van het restaurant twitterde de D66-voorman over het gebruik van norit