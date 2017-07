'Strafrechtelijke vervolging Zoetermeer vanwege 'gifuitstoter' Sterigenics'

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer vindt niet dat zij strafrechtelijk vervolgd moet worden voor hun aandeel in de zaak Sterigenics. Dat bleek dinsdag tijdens de eerste zitting in het proces, tegen het bedrijf en de gemeente. Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, wordt de gemeente wel vervolgd omdat ze niet heeft opgetreden.

Sterigenics stootte in de periode 2004-2009 een te grote hoeveelheid van de gevaarlijke stof ethyleenoxide uit. Dit gas is kankerverwekkend en kan ook erfelijke genetische afwijkingen veroorzaken in menselijke voortplantingscellen. 'De gemeente heeft jarenlang niets gedaan tegen de hoge uitstoot', aldus het OM.'Er werd niet goed gemeten en geen maatregelen genomen bij een te hoge uitstoot. Daarom is er recht op vervolging', aldus het OM. Ook heeft de gemeente de bewoners niet goed voorgelicht, zegt de officier van justitie.De advocaat van de gemeente Zoetermeer bepleitte dat de gemeente niet via de strafrechter vervolgd kan worden voor hun rol in de zaak. Volgens hem lag de controle bij de lokale politiek. En die hebben hun controlerende taak goed uitgevoerd, volgens de raadsman: 'Er is zelfs een wethouder opgestapt .'Daarbij kan de gemeente niet vervolgd worden via het strafrecht, zegt hij. Hij haalde de zaak Trafigura aan. Daar besliste een rechter dat het uitvoeren van een taak, die alleen door gemeentelijke bestuurders kan worden gedaan niet door het strafrecht behandeld kan worden. 'Het OM mag Zoetermeer dus niet vervolgen in deze zaak.'Naast Sterigenics en de gemeente staan ook twee leidinggevenden voor de rechter. Een onafhankelijke commissie concludeerde in juni 2010 dat Zoetermeer het bedrijf ten onrechte een milieuvergunning had verleend en jarenlang had nagelaten die vergunning te controleren.Bij Sterigenics werd medische apparatuur en kleding schoongemaakt. Het pand in Zoetermeer is inmiddels gesloten. In 2010 is het bedrijfspand gesloopt. Zoetermeer betaalde het bedrijf 450.000 euro voor een verhuizing naar Duitsland. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf heeft geen andere vestigingen in Nederland.De rechter besloot dat de zaak eerst behandeld moest worden. Dat gebeurt op 22 en 23 januari 2018. Daarna zal de rechter beslissen of het OM de gemeente had mogen vervolgen.