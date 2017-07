Gangsters, pony's en klimpartijen: de leukste zomerkampen in de regio

REGIO - Het is zomervakantie! Dat betekent dat de dagen (hopelijk) warm, de scholen uit en de kinderen thuis zijn. Moet je zelf wel werken? Misschien wil je kind wel op kamp. Er worden in de regio leuke, originele kampen georganiseerd. Wij kozen er zeven uit.

Als je een actief kind hebt is het Hart Beach surfkamp misschien een leuk idee. Daar leer je binnen een paar dagen de woelige baren trotseren. Surfen, skatelongboarden, Stand Up Paddling – dat is rechtopstaand surfen met een peddel – en nog veel meer. Veelzijdig sporten aan het strand. Nu hopen dat de zon schijnt!De precieze planning is geheim, maar dat het ‘Weird Kamp’ bijzonder is staat buiten kijf. Je leert chemische reacties opwekken met huis-tuin-en-keuken materialen en pootafdrukken van dieren herkennen. Het aller-weirdst: je leert onderzoeken of je zelf een mens na zou kunnen bouwen. Net als Frankenstein. Brrrrr. Je moet het maar durven.Wel op ponykamp maar nog niet toe aan een logeerpartijtje in een hooiberg? Hoeve Nieuwendijk organiseert een dagkamp voor kinderen tot 12 jaar. Natuurlijk ga je elke dag ponyrijden. Daarnaast worden er spelletjes gedaan met en zonder paarden, wordt er gezwommen en is er een workshop ‘pimp je pony’. Hortsik!Wil je liever wel tussen de pony’s slapen? Bij de Ripse Ruiters kan het. Sluit je dagen vol paardrijlessen, buitenritjes en groepsspelletjes af met kampvuren en gezelligheid. Natuurlijk heeft ook dit kamp een bonte avond. Weinig of geen rijervaring? Geen probleem. Voor beginners wordt een apart kamp georganiseerd. Optimale lol met je knol dus.Skaten en skimboarden zijn prima zomerse activiteiten. Hoe leuk is het om zelf zo’n board te bouwen? Het kan tijdens Science Camp. Je kiest materiaal, schetst en produceert je plank. Op de laatste dag volg je een workshop met je nieuwe board. Ook leuk voor onervaren boardsporters dus!Een dagkamp dat je naar grote hoogten brengt. Dat vind je bij het Adventure Camp van Ayer's Rock! Klimmen, klauteren maar ook sumoworstelen en een grottenparcours behoren tot het programma. Het klimcentrum biedt ook een kamp mét overnachting aan, als je na het kampvuur nog geen zin hebt om naar huis te gaan.Een kort dagkamp, maar daarom niet minder leuk! Deze zomervakantie kun je drie dagen lang naar hartenlust bouwen in Noordwijkerhout. Als jonge wetenschapper leer je van LEGO van alles bouwen, van een weegschaal of werkende klok tot de strandbeesten van Theo Jansen. Natuurlijk is er ook ruimte voor het bouwen van je eigen creaties.