Dit moet je zien: koning Willy bestuurt Haagse tram

DEN HAAG - Een filmpje waarin koning Willem-Alexander zogenaamd een RandstadRail voertuig bestuurt, is een grote hit op internet. In de persiflage, gemaakt door Lucky TV, wordt net gedaan alsof de koning tram 3 van Loosduinen richting Zoetermeer bestuurt. Onderweg gebeuren er allerlei opvallende zaken.

Ook koningin Máxima, met haar kenmerkende lach, wordt op de hak genomen. Tijdens de rit geeft het 'koninklijk paar' commentaar op de mensen die zij onderweg zien. Daarnaast lijkt het ritje met de tram dankzij de montage van Lucky TV-maker Sander van de Pavert, wel erg anders dan normaal te verlopen.De koning, die ook geregeld achter de stuurknuppel van vliegtuigen te vinden is, roept bijvoorbeeld voortdurend van alles door de intercom alsof hij een vliegtuig aan het besturen is. Ook qua snelheid lijkt het daar soms op: zo wordt de tramtunnel door hem met bijna mach één genomen.Of het koninklijk paar ook om deze persiflage kan lachen is niet bekend. Het AD tekende eerder uit de mond van de koning op dat hij 'altijd naar Lucky TV kijkt .'