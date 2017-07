Onderzoek naar granaten Naaldwijksevaart

NAALDWIJK - Een gespecialiseerd bureau onderzoekt of er zich nog meer granaten bevinden bij de Naaldwijksevaart in Naaldwijk. Dat meldt mediapartner WOS. Begin deze maand werd tijdens werkzaamheden bij de Galgebrug een granaat ontdekt.

Die granaat, uit de Tweede Wereldoorlog, werd woensdag door de Explosieven Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt . Het ging om een Franse geschutsgranaat van 138 millimeter. Die granaten werden in de Tweede wereldoorlog gebruikt om bruggen op te blazen.De Naaldwijksevaart is ter hoogte van de Galgebrug tot nader order gesloten voor scheepvaartverkeer.Het wegverkeer was al gestremd vanwege de werkzaamheden aan de brug. Die werkzaamheden liggen nu stil.De Naaldwijksevaart vormt een deel van de route van het Varend Corso tussen Naaldwijk en 's-Gravenzande. Of het onderzoek naar granaten gevolgen heeft voor het Varend Corso is volgens de WOS nog niet duidelijk.