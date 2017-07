Man en vrouw vast voor witwassen en heling

Archieffoto (Foto: John van der Tol)

DEN HAAG - Een 44-jarige Hagenaar en zijn 43-jarige partner zijn aangehouden op verdenking van heling en witwassen. De arrestaties vonden vorige week al plaats, maar zijn dinsdag door de politie bekend gemaakt.

De politie kwam de man op het spoor tijdens een onderzoek naar gestolen smartphones. Verschillende mensen - ook van buiten de eenheid Den Haag - hadden aangifte gedaan en uit de app 'Find my iPhone' bleek dat de gestolen telefoons zich op een bepaald adres in de Schilderswijk-West bevonden.



In dat huis verbleven meerdere mensen die al eerder in verband werden gebracht met zakkenrollen.



Hoop dure spullen



De hoofdbewoner - de nu aangehouden verdachte - had geen 'geregistreerd inkomen' in Nederland, maar hij had een dure auto wel voor een aanzienlijk deel cash afgerekend. Ook in de buurt was het opgevallen dat de man een hoop dure spullen had, ondanks dat hij niet werkte. Ook werden er regelmatig dure auto’s bij de man voor de deur gezien.



'Met een onderzoek als dit kunnen we de wijkbewoners laten zien dat misdaad niet loont èn dat wij als politie iets doen met de signalen die wij vanuit de buurt krijgen. Melden helpt, dus', benadrukt een wijkagent.



Vakantie



Toen de wijkagent donderdag zag dat er bij het huis van de man een auto werd ingepakt, kennelijk met het doel om op vakantie te gaan, werd besloten zijn vertrek niet af te wachten. De officier van justitie besloot dat de Hagenaar en zijn vriendin moesten worden aangehouden, dat de auto in beslag moest worden genomen en dat het huis moest worden doorzocht.



In de woning werd een aanzienlijk cash geldbedrag gevonden en ruim twintig dure smartphones. Daarvan wordt bekeken of die zijn gestolen. De verdachten zijn dinsdag voorgeleid.



