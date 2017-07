Den Haag: Gescheiden afval werd, wordt en blijft gescheiden verwerkt

DEN HAAG - Het afval dat door bewoners van Den Haag gescheiden wordt aangeboden, wordt ook gescheiden verwerkt. 'Dit was zo, is zo en blijft zo,' aldus de woordvoerder van wethouder Boudewijn Revis (VVD).

De afgelopen dagen verschenen berichten over het niet-apart verwerken van gescheiden aangeboden plastic, drankpakken en blik in grijze zakken. Op basis van een bericht op de website van de gemeente, constateerden D66 en de PvdA in de gemeenteraad dat burgers de afgelopen tijd voor niets hun plastic gescheiden zouden hebben aangeboden Maar volgens de woordvoerder is er geen sprake van dat dit afval gewoon met de rest zou worden verbrand. 'Ingezameld plastic, metaal en drankpakken gewoon gescheiden verwerkt. Of dit nu los wordt aangeboden of in een doorzichtige of grijze zak.'De woordvoerder: 'Den Haag wil graag dat bewoners zoveel mogelijk afval scheiden zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Dit is goed voor het milieu.'