Dode man in Haagse Boomsluiterskade blijkt gevallen

Foto Sander Knura Omroep West

DEN HAAG - De 52-jarige Mostafa uit Den Haag is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. De man werd zaterdagavond zwaargewond gevonden in een pand aan de Boomsluiterskade in Den Haag. Hij lag onder aan de trap.





Uit sectie op het lichaam is gebleken dat Mostafa van de trap is gevallen. De twee mannen zijn vrijgelaten en niet meer verdacht.



Agenten probeerden Mostafa te reanimeren, maar hij overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen . Na zijn dood werden twee verdachten aangehouden. Een man van 30 jaar uit Hazerswoude-Rijndijk en een 24-jarige man uit Den Haag.Uit sectie op het lichaam is gebleken dat Mostafa van de trap is gevallen. De twee mannen zijn vrijgelaten en niet meer verdacht.