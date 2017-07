Pas op! Overstekende bediendes

Het nieuwe verkeersbord in Leidschendam (Foto: Ap de Heus)

LEIDSCHENDAM - Bestuurders opgelet! Overstekende bediendes... Dit opvallende verkeersbord staat sinds twee weken langs het Sluisplein in Leidschendam. Restaurant Pannenkoe plaatste het gevarenbord, omdat werknemers met gevaar voor eigen leven de weg moeten oversteken om het terras te bedienen.

'Ze rijden als gekken!', roept een ober van het restaurant. 'Zowel auto's als wielrenners sjezen zonder te kijken hier langs. Ik ben een aantal keer bijna aangereden.'



Restaurant Pannenkoe zit midden in het centrum van Leidschendam, precies bij de sluis. Het terras van het pannenkoekenrestaurant ligt aan de andere kant van de weg, aan het water, en is bijzonder druk in de zomer. 'Zeker met het lekkere weer van de afgelopen weken, is het hier een komen en gaan van mensen', vertelt de ober.



Door het centrum scheuren



Het karakteristieke dorpje wordt 's zomers ook graag bezocht door wielrenners en mensen uit de omgeving. 'Die kijken alleen niet echt goed uit als ze door het centrum scheuren'. Daarom plaatste het restaurant deze nieuw ontworpen gevarendriehoek. 'In beide richtingen', verzekert de ober. 'Dan kunnen ze het goed zien.'



De proef loopt inmiddels twee weken en lijkt succes te hebben: 'Voor het eerst stoppen auto's als wij oversteken. Heerlijk.'