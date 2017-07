Noodkreet helpt: gehandicapt meisje kan na vakantie weer terug naar Nederland

ZOETERMEER - Leonieke Wiertz kan het nog nauwelijks geloven. De Zoetermeerse strandde met haar gezin - onder wie haar meervoudig gehandicapte dochter - in Frankrijk waardoor hun vakantie op een ramp leek af te stevenen. Een oproep op Facebook leverde heel veel hartverwarmende reacties én een oplossing op. Nu kan het gezin toch nog van de vakantie genieten.

'Ik ben nu gelukkig, maar dat was 24 uur geleden wel anders', vertelt Leonieke over de telefoon vanuit Frankrijk.'Onze dochter heeft scoliose, een verkromming van haar wervelkolom. Ze draagt een orthese (uitwendig gedragen hulpmiddel ter correctie van haar wervelkolom, red.) en kan alleen in een speciale rolstoelbus op vakantie. En dat ging tot gisteren prima.'Toen sloeg het noodlot toe. Het gezin zat in een vakantiehuis bij Montignac en besloot de omgeving te verkennen. Tijdens de rit terug naar hun huisje, gaf het busje er de brui aan. 'Geen idee wat er gebeurde. Het busje reed plotseling nog maar 5 kilometer per uur. We lieten de auto uitrollen en we belden op een parkeerplaats de alarmcentrale.'De medewerker van de pechhulpservice gaf volgens Leonieke aan dat er geen passend vervangend vervoer geregeld kon worden in Frankrijk. Er kon alleen een personenauto worden gestuurd. Vanwege de orthese moet haar dochter echter in een speciaal busje vervoerd worden. 'Ze kan geen 15 uur in een gewone auto zitten. En vliegen is ook geen optie.'Daarop plaatste het gezin een noodkreet op Facebook . Met succes. Binnen een paar uur boden onbekende mensen hun hulp aan.'Dat was hartverwarmend. Ik had niet verwacht dat zo veel mensen zouden reageren. Mensen boden geld aan om ons te helpen. Een aantal wilde meteen in de auto stappen om ons op te halen. Echt ongelooflijk.'Uiteindelijk bood Welzorg Auto op Maat uitkomst. De hulpmiddelenleverancier regelde een speciaal busje. Dit voertuig komt waarschijnlijk donderdag aan in Frankrijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag vertrekt het gezin dan weer - in hun nieuwe busje - terug naar Nederland.'Mijn dochter kan zelf niet praten. Ze gebruikt een spraakcomputer. Maar ze heeft wel door wat er allemaal aan de hand is. En daaruit kan ik opmaken dat zij ook heel blij is. Dus nu gaan we nog een paar dagen heerlijk genieten van onze vakantie.'