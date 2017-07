200 man veranderen V&D in Hudson's Bay

DEN HAAG - Alles wat ooit herinnerde aan de V&D is verdwenen. Het warenhuis aan de Grote Marktstraat in Den Haag wordt volkomen anders. Met man en macht wordt deze zomer gewerkt om het pand te verbouwen voor de Canadese winkelketen Hudson's Bay. Omroep West nam alvast een kijkje.

Op La Place na, is er straks geen spoor meer te bekennen van het failliete V&D dat jarenlang op de Grote Marktstraat zat. 'Het is allemaal nieuw', zegt storemanager Edgar Mulder van Hudson's Bay . 'We krijgen hier 18.500 vierkante meter aan fashion, beauty, lifestyle en leisure. Alle soorten merken die je maar kan bedenken, komen hier.'In het pand wordt dinsdag hard gewerkt. De roltrappen worden met een grote kraan naar boven gehesen en een bouwvakker boort in het plafond. 'Er wordt met man en macht gewerkt. Rond de 150-200 man per dag, zes dagen in de week', zegt Mulder. Hudson's Bay hoopt voor het eind van de zomer de deuren te kunnen openen.