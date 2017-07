Circus, workshop of festival? De 5 allerleukste uittips voor dit weekend

REGIO - Nog geen plannen dit weekend? Geen nood. Er is natuurlijk weer van alles te beleven in onze regio en wij kiezen de leukste opties uit. Ga je voor muziek, circus, een workshop of een festival? De keuze is reuze!

In één dag een echte band beginnen en nog optreden ook. Het kan vanaf deze week weer, want The Summer Rockschool is weer open! Kies uit een basgitaar, drumstel of gewone gitaar. Of zing, dat kan natuurlijk ook. Je eerste stappen naar de showbizz zet je deze zomer, toch?In de nieuwste attractie van Madurodam stap je aan boord van het schip De Vergulde Bever. Je leert alles over Nieuw Amsterdam, oftewel het New York van nu. Je gaat aan de slag met van alles over de Nederlandse sporen die vandaag de dag nog terug te vinden zijn in New York. Extra leuk: je mag ook kanonnen afschieten.Altijd al een échte circusvoorstelling willen zien? Bij Boerderij Straathof kom je dit weekend aan je trekken. Cirque Moustache steekt het traditionele circus in een nieuw jasje met vuurspuwers, trapeze- en acrobatenacts en een optreden van de 'sterkste vrouw ter wereld'. Klinkt spannend, toch? Voorafgaand aan de voorstelling kun je spelletjes spelen en mini-optredens bewonderen.Je kent vast wel beelden uit een mooie natuurfilm. Of misschien heb je op televisie een keer een documentaire gezien. In Katwijk leer je filmen en monteren om de allermooiste natuurfilm te maken. Je krijgt tips voor je verhaal en apparatuur én je maakt kans op deelname aan het Nationaal Natuurfilm Festival!Stel je voor: een middagje picknicken met je vrienden terwijl je geniet van een zondag vol muziek, theater en workshops. Klinkt goed, of niet? Picknick Festival biedt daarnaast een programma boordevol uniek kindervermaak, zoals de workshop van Repair Kid. Daar kun je oude electronische apparaten uit elkaar halen en tot kunst vermaken!