Hij hangt; grijze kraan vervangt gele in containerhaven

ALPHEN AAN DEN RIJN - De nieuwe hijskraan van containerterminal Alpherium in Alphen aan den Rijn is dinsdag geplaatst. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

De twee oude kranen konden het groeiende aantal containers niet meer verwerken. Daarom is eentje nu vervangen door een nieuwe. Deze kraan is een stuk sneller en moderner.Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook de tweede kraan wordt vervangen.