Haagse Syriëgangers krijgen gevangenisstraffen

DEN HAAG - De rechtbank heeft de twee Haagse neven die richting Syrië waren gereisd, veroordeeld tot celstraffen. De 22-jarige Yusuf S. kreeg de hoogste straf opgelegd: hij moet zes jaar de gevangenis in, omdat hij heeft deelgenomen aan de gewapende jihadstrijd. Zijn neef Ahmet U. (23 jaar), die dezelfde plannen had maar niet uitvoerde, krijgt een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Hij keerde op het laatste moment terug naar Nederland, maar gaat nu alsnog de bak in.

De neven boekten eind oktober 2015 retourtickets naar Turkije. De derde reisgenoot, de broer van Ahmet U., overleefde de reis niet: hij sneuvelde in de strijd. Yusuf S. liet per app aan zijn familie en vriendin weten dat hij de grens veilig was overgestoken en in Syrië verbleef.Yusuf S. verblijft volgens de Haagse rechtbank nog steeds in Syrië, en neemt naar alle waarschijnlijkheid deel aan de gewelddadige strijd. Hij wordt nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Dit was ook de straf die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. De gevangenisstraf gaat in als de veroordeelde Hagenaar het land opnieuw wil betreden.Alhoewel Ahmet U. niet heeft deelgenomen aan de gewelddadige jihadstrijd, veroordeelt de rechtbank hem alsnog voor de voorbereiding van terroristische misdrijven. Hij had volgens de rechtbank duidelijke plannen ook deel te nemen aan de strijd. Voorafgaand aan zijn vertrek naar Turkije had hij namelijk een groot geldbedrag opgenomen en een afscheidsbericht op zijn telefoon achtergelaten. Hij gaf hierin aan dat hij wilde deelnemen aan een trainingskamp en op het pad van God martelaar wilde worden.Justitie tast in het duister waarom Ahmet U. uiteindelijk rechtsomkeert heeft gemaakt en terugkeerde naar Nederland. De 23-jarige man zei dat hij alleen op vakantie was in Turkije, maar dat gelooft de rechtbank niet. De straf valt uiteindelijk lager uit dan de 30 maanden die het OM tegen hem had geëist, omdat de man uit eigen beweging is teruggekeerd, volgens de rechtbank.