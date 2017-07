Zwarte Piet-betoger moet agent 500 euro schadevergoeding betalen

DEN HAAG - Een betoger tegen Zwarte Piet moet een schadevergoeding van 500 euro betalen aan een agent die hem in 2014 aanhield bij een protestactie. Daarnaast veroordeelde het gerechtshof in Den Haag de activist, Jerry Afriyie, dinsdag ook tot een voorwaardelijke geldboete van 500 euro.

De rechtbank had Afriyie eerder vrijgesproken . Het hof veroordeelde de activist alsnog, omdat hij zich fysiek tegen zijn aanhouding had verzet zonder zich te bekommeren om de lichamelijke gevolgen daarvan voor de agent die hem aanhield.Afriyie en andere betogers werden aangehouden tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in 2014 in Gouda. Hij stond samen met andere activisten op een plek waar dat niet was toegestaan.