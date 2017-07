Gemeente: Geen hoogwaardigheidsbekleders bij Eritrea Holland Festival

RIJSWIJK - Volgens de gemeente Rijswijk komen er geen Eritrese hoogwaardigheidsbekleders naar het Eritrea Holland Festival. Dit wordt in het weekend van 15 en 16 juli in het Event Plaza gehouden. Critici vrezen dat er mogelijk hoge politieke functionarissen uit het Afrikaanse land bij het evenement aanwezig zijn.

Officieel is het Eritrea Holland Festival een jaarlijks feest ter ere van de Eritrese cultuur, waar onder meer aandacht wordt besteed aan de onafhankelijkheidsstrijd die het land voerde met aartsvijand Ethiopië. Maar in de regel zijn er hoge politieke functionarissen uit de Eritrese hoofdstad Asmara aanwezig. Met name de eventuele komst van de rechterhand van dictator Afewerki ligt gevoelig Die omstreden tweede man van het regime is Yemane Gebreab. Hij is de oprichter van de enig toegestane politieke partij in Eritrea, die sinds 1993 onafgebroken aan de macht is. Aanhangers van het regime houden deze zomer festivals op verschillende plekken in Europa.In april ontstond er veel commotie in Veldhoven toen daar een Eritrese bijeenkomst was aangekondigd. Tegenstanders van het regime gingen toen op de vuist met deelnemers aan de conferentie, die eveneens door aanhangers van de regering was georganiseerd. De rellen waren voor burgemeester Jack Mikkers reden om de bijeenkomst te verbieden. Gebreab zou ook in Veldhoven zijn opwachting maken.De gemeente Rijswijk benadrukt dat de bijeenkomst in Event Plaza een 'cultureel evenement' is. 'Dit evenement vindt sinds 2003 jaarlijks plaats, zonder noemenswaardige incidenten. Voor zover ons bekend zijn bij het festival geen hoogwaardigheidsbekleders van het Eritrese regime aanwezig.' Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder al weten dat er geen aanwijzingen zijn dat Gebreab of Eritrese ministers of andere hoogwaardigheidsbekleders aanstaand weekend naar Nederland komen.De gemeente laat wel weten dat er aanstaande zaterdag een tegendemonstratie wordt gehouden. 'Bij de vorige edities vonden ook demonstraties plaats. Samen met politie en het Openbaar Ministerie bepaalt de gemeente welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn, om zowel het evenement als de demonstratie in goede banen te leiden.'