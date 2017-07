Driehonderd 'vergeten kinderen' beleven mooie dag in Drievliet

DEN HAAG - Driehonderd kinderen uit verschillende opvanglocaties hebben dinsdag een mooie dag beleefd in Drievliet. Het Haagse attractiepark stelde de attracties de hele dag gratis beschikbaar voor de kinderen.

Deze dag is opnieuw georganiseerd in samenwerking met stichting Het Vergeten Kind, die zich inzet voor het verbeteren van de leefkwaliteit van kinderen in de opvang. Deze kinderen zijn mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht. Ruim 55.000 kinderen kunnen door problemen in hun gezin niet meer thuis wonen en komen daarom in opvanglocaties terecht.Volgens de stichting is er door teruglopende subsidies steeds minder budget voor deze opvanglocaties, met als gevolg dat de kinderen de opvang weinig verlaten. 'Dagjes uit of een vakantie zit er voor de meesten niet in. Zij moeten zich vermaken met minimale speelvoorzieningen en hebben vaak weinig mogelijkheden om buiten te spelen. Dan duurt de zomervakantie erg lang', aldus de stichting.Volgens directeur Joep Verboeket kunnen deze zomer dankzij onder andere vrijwilligers 3.000 kinderen op pad. 'Een dagje naar buiten en plezier maken, om voor héél even alle zorgen te vergeten. Wij zijn ontzettend dankbaar dat Familiepark Drievliet en de andere meewerkende parken onze Zomertour 2017 mogelijk maken om de kinderen een onvergetelijke ervaring te geven.'