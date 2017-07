Studentenstad Delft een voorbeeld voor andere gemeenten

DELFT - Een voorbeeld voor andere gemeenten. Zo noemt de LSVb (landelijke studenten vakbond) de stad Delft. En dus heeft Delft de prijs gekregen voor beste studentenkamerstad.

Vooral het beleid rond particuliere verhuur is in Delft volgens de bond erg goed. De gemeente doet daarnaast veel aan het veranderen van kantoorruimte in studentenwoningen. Ook de projecten die de gemeente initieert, waarbij studenten samenwonen met statushouders of ouderen, springen in het oog. De prijs is in het leven geroepen door de Landelijke Studentenvakbond, het Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) en Vastgoed Belang.Er is een groot kamertekort in de studentensteden, opgeteld bijna 40.000 wooneenheden. Dit bracht de partijen ertoe om het beleid van de gemeenten kritisch tegen het licht te houden. In alle universiteitssteden is het beleid rond studentenhuisvesting onderzocht. Delft heeft zowel absoluut als relatief (ten opzichte van de grootte van het kamertekort) het meest studentenhuisvestingvriendelijk beleid.Toch zijn er in Delft nog altijd 1300 studenten die een kamer zoeken en niet vinden. ‘Daar blijven we aan werken en dat moet ook,’ zegt wethouder Ferrie Förster, ‘want de TU blijft groeien en dus de vraag naar goede betaalbare studentenkamers ook.’