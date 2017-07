Simonis zet bloemen bij het vuil na opening nieuw restaurant

De bloemen worden uit de wagen geladen en bij het vuil gezet. Foto Stacy Dijkhuizen/Facebook

DEN HAAG - Wat krijg je als je een nieuwe zaak opent? Vaak wijn of met een beetje geluk champagne. Maar ook bloemen. Heel veel bloemen in het geval van Simonis. De vishandelaren openden maandag een nieuw restaurant in de Scheveningse haven, Encore by Simonis. Bij de feestelijke opening kreeg Simonis zoveel bloemen dat een aantal stukken bij het vuil is gezet.





De belangstelling bij de opening was enorm, zegt Simonis. 'We hebben zo gigantisch veel bloemen gekregen. De zaak staat helemaal vol en mijn huis en dat van mijn zoon ook. Er kunnen echt geen bloemen meer bij.' Daarom heeft Simonis besloten om bloemen weg te geven. 'Er zijn 360 bloemstukken naar verzorgingshuizen gegaan. Van een aantal stukken was de bloempot kapot, die hebben we bij het vuilnis gezet.'





Verzorgingshuizen



Een aantal Scheveningse verzorgingshuizen laat echter aan Omroep West weten geen bloemen te hebben ontvangen van de vishandelaren. Simonis kan zich de namen van de verzorgingshuizen niet herinneren. Volgens iemand die reageert op het Facebookbericht zijn de bloemen inmiddels weggehaald bij de vuilcontainers.



Door: Redactie Correctie melden