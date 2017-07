West Wekker: Simonis zet bloemen bij het vuil en mooie dag voor 'vergeten kinderen' in Drievliet

DEN HAAG - Wat doe je als je zoveel bloemen krijgt dat je ze nergens meer kwijt kunt? Weggeven aan verzorgingshuizen, zegt vishandel Simonis. Toch belandde een aantal bloemstukken naast Scheveningse vuilcontainers. Lees deze woensdagochtend waarom.

De bekende vishandel Simonis opende maandagavond een nieuw restaurant in de Scheveningse haven, Encore bij Simonis. Bij de feestelijke opening kreeg Simonis zoveel bloemen dat een aantal stukken bij het vuil werd gezet.Driehonderd kinderen uit verschillende opvanglocaties hebben gisteren een mooie dag beleefd in Drievliet. Het Haagse attractiepark stelde de attracties de hele dag gratis beschikbaar aan de kinderen.Netbeheerder TenneT werkt momenteel aan de aanleg van een zestig kilometer lange hoogspanningskabel tussen Beverwijk en Bleiswijk. Deze verbinding is onderdeel van het project Randstad 380 kV Noordring. In 2013 is al de Zuidring, een verbinding van 85 kilometer tussen Wateringse Veld en Bleiswijk, in bedrijf genomen.Vier krakers van De Vloek op Scheveningen moeten veertien dagen de cel in en een geldboete van vijfhonderd euro betalen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag gisteren bepaald. De vier krakers zijn veroordeeld voor kraken en openlijke geweldpleging, een vijfde alleen voor kraken. Die kraker komt er vanaf met een geldboete.Een actieve depressie trekt deze ochtend net ten zuiden van onze regio naar het oosten. Daarbij valt veel regen, 20 tot 30 millimeter. Vanmiddag wordt het droog en komen er geleidelijk opklaringen. Het wordt niet warmer dan 18 of 19 graden.