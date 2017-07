Elektrische auto gaat in vlammen op

De brandweer bluste het vuur. (Foto: District8)

DEN HOORN - Op de Lotsweg in Den Hoorn is dinsdagavond een elektrische auto in vlammen opgegaan.

De bestuurder zette de auto in de berm en waarschuwde de brandweer. Die heeft het vuur met schuim geblust.



Hoe het vuur kon ontstaan, is niet bekend.





Rookwolken

De brand zorgde voor flinke rookwolken. Die trokken enige tijd over de A4.





