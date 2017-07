Gewonde fietser gevonden bij spoorwegovergang

De man is behandeld en naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: AS Media)

WADDINXVEEN - Bij de spoorwegovergang bij de Zuidelijke Rondweg in Waddinxveen is dinsdag rond middernacht een gewonde man gevonden. Fietsende jongens zagen de man liggen. Zij waarschuwden de hulpdiensten.

De weg waar de man gevonden werd was afgesloten. Mogelijk heeft de man een afsluitingsbord genegeerd, en is doorgefietst.



Vanwege de verwondingen van de man werd een traumahelikopter opgeroepen. De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De arts van de traumaheli reed met hem mee.









