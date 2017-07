'Ik ben wel wat gewend', Haagse fietst Europa door voor goed doel

DEN HAAG - Franny Guth wil dwars door Europa fietsen om geld op te halen voor Kika. Voor elke euro die de 23-jarige Haagse ophaalt, gaat ze een kilometer fietsen. Vandaag wordt er van 11:00 tot 23:00 uur een benefiet georganiseerd om zoveel mogelijk geld om te halen. Volgende week moet de fietstocht al van start gaan.

'Ik was sowieso van plan om deze zomer door Europa te gaan fietsen', legt Guth uit. 'Een vriend van me opperde waarom ik dit niet zou doen voor een goed doel. Toen kwam ik op het idee dit voor Kika te doen.'Tot nu toe heeft Guth driehonderd euro binnen. Om meer geld op te halen, wordt woensdag in herberg Vlietzigt een kindermiddag gehouden - met onder meer een oud-Hollandse kermis en een springkussen - en vindt daar 's avonds een concert plaats.Omdat het eindbedrag bepaalt hoever ze moet fietsen, weet Guth nog niet precies waar ze naartoe gaat rijden. Al heeft ze wel een idee. 'Als het bedrag minder dan tweeduizend euro is, ga ik richting Duitsland en Scandinavië. Boven de tweeduizend euro wil ik via Frankrijk naar Engeland, Schotland en Ierland.'Dat vraagt een goede basisconditie, maar dat heeft ze wel. 'Ik fiets elke dag', vertelt Guth. 'Ik heb namelijk geen rijbewijs. Verder ben ik meegeweest op fietsvakanties en fiets ik regelmatig naar mijn tante in Amsterdam. Ik ben dus wel wat gewend.'