Uitjes naar begraafplaatsen steeds populairder: 'Bezoekers kunnen echt tot zichzelf komen'

DEN HAAG - Het wordt steeds populairder om een begraafplaats te bezoeken voor de lol. Susan Veninga organiseert deze kleine evenementen. 'We doen dit voor een moment van bezinning.'

'We begonnen hier twee jaar geleden mee en merken echt een toename in het aantal bezoekers', vertelt Veninga. 'Mensen krijgen een rondleiding over de begraafplaatsen met bijzondere verhalen over bijvoorbeeld de mensen die er liggen en de beplanting.'Veninga organiseert ook concerten, lezingen en fietstochten. Toch klinkt het apart, een concert ter bezinning. 'Maar het soort concert dat we organiseren, geeft stof tot nadenken', legt Veninga uit. 'Bezoekers kunnen daar een momentje pakken om tot zichzelf te komen.'Die concerten vinden niet plaats tussen de zerken en graven. 'Nee, die worden gehouden in de monumentale kapel Sint-Petrus Banden. Die leent zich daar fantastisch voor', zegt Veninga. 'Voor en na zo'n concert bieden we mensen een kopje koffie aan en kunnen ze over de begraafplaats bij de kapel lopen, met de lading van de mooie muziek in zich.'De fietstocht is een nieuw project. 'Dan rijden we langs een aantal begraafplaatsen om te laten zien wat voor mooie plekken er zijn in Den Haag, waar je je even kan terugtrekken of kan mijmeren. We rijden erlangs, niet óver de begraafplaatsen', benadrukt ze.Er is nog geen kritiek op de begraafplaatsevenementen gekomen. 'We proberen ook echt goed te kijken wat past bij de begraafplaats en wat niet', legt Veninga uit. 'Als we ergens íets van twijfel bij hebben, organiseren we het niet. We werden laatst bijvoorbeeld benaderd door een dansgroep. We zagen beelden van hun voorstelling op begraafplaatsen in België en dat voelde niet goed. En waar we enigszins geen goed gevoel bij hebben, doen we niet.'