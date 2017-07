Presentatie plan duurzame Haagse wijk: 'Ik denk niet dat Donald Trump hier een huis gaat kopen'

DEN HAAG - Proeftuin Erasmus moet dé duurzame stadsbuurt in Den Haag worden. Woensdagavond worden de plannen en woonideeën gepresenteerd. Er worden in de wijk in Den Haag-Zuidwest ongeveer 350 energiezuinige woningen gebouwd, vijf tiny houses en er komen veel gedeelde ruimtes. De bewoners gaan gebruikmaken van deelauto’s en deeltuinen.

'Dit plan is anders dan andere plannen', vertelt Bas Kalter, junior-ontwikkelingsmanager bij gebiedsontwikkelaar BPD. 'Het zet in op duurzaamheid, maar het wordt echt een hele leuke wijk waar je samen dingen kan doen, maar ook je privacy hebt. Er wordt wel echt ingezet op een duurzame wijk. Dit is wat de gemeente graag wil en dat gaan we dus ook doen.'Duurzaamheid is belangrijk, benadrukt Kalter. 'Je ziet dat de maatschappij verandert. Iedereen is zich steeds beter bewust van hoe hij of zij omgaat met zijn leven hier op aarde. Ik denk dat dit een hele gezonde ontwikkeling is. Anders is het einde verhaal hier op aarde.'Hij is het niet eens met Donald Trump. De Amerikaanse president trok zich eerder terug uit het Akkoord van Parijs, waar in 2015 klimaatafspraken werden gemaakt.'Haha, ik denk niet dat hij in deze wijk een huis gaat kopen', lacht Kalter. 'Wij denken dat er een heleboel mensen zijn die hier wel bewust mee omgaan en dus interesse zullen hebben in deze wijk.'Van de geplande vijfstaan er inmiddels twee. 'Dit zijn kleine huisjes waar mensen op een duurzame manier leven. De huizen hebben zonnepanelen, de bewoners maken geen gebruik van het riool en ze zijn eigenlijk helemaal zelfvoorzienend. Dit laat zien dat je niet zo heel veel spullen nodig hebt. Een stuk minder dan we denken.'De eerste honderd huizen zullen begin volgend jaar in de verkoop gaan. Kalter denkt dat ze ongeveer twee tot vier ton gaan kosten. 'Inclusief zonnepanelen, dus ze hebben een lage energielast.'Woensdagavond worden de plannen gepresenteerd. Op locatie geeft BDP haar visie op het plan en daarna zal een architect een presentatie geven van het eerste stadsblok van honderd woningen. 'Vervolgens gaan we met de geïnteresseerden om tafel om te horen wat zij ervan vinden en zullen we kijken of er mensen zijn die ons kunnen helpen met de co-creatie die wij in augustus of september willen gaan opstarten voor het eerste woonblok.'In de stadswijk is ook ruimte voor een stadsboerin. 'Die is al een paar maanden druk bezig. Van de groenten die daar verbouwd worden, wordt eten gemaakt. Als mensen belangstelling hebben om hierbij te helpen, kan dit.'