DEN HAAG - Goed nieuws voor automobilisten op de A4 richting Amsterdam. De file van 13 kilometer na een ongeluk lost zich langzaam op, en de weg is weer vrijgegeven.

De file ontstond woensdagmorgen door een ongeluk met vier auto's bij Hoogmade. De linkerrijstrook was een tijdje afgesloten, maar de weg is nu weer vrijgegeven. De tijdelijke omleiding via de A12, A44 en N44 is ook weer ingetrokken.