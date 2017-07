Geluid bij Westlandse feestweken moet zachter, of toch niet?

WESTLAND - Er is onrust onstaan bij de organisatoren van de feestweken in Westland. Dinsdag werd in de media bericht dat de muziek tijdens alle feestweken vanaf twaalf uur 's nachts zachter moet. Maar volgens burgemeester Sjaak van der Tak is dit een typisch voorbeeld van 'fake nieuws'.

Piet Voskamp van de Bradelier (de naam van de feestweek in De Lier) kreeg dinsdag van een ambtenaar van de gemeente te horen dat in De Lier het geluidsniveau ook omlaag moet. Voskamp was verbijsterd. 'Dat bleek in een vergadering te zijn besloten. Ik zei: wat maak je me nou.'Afgelopen week kreeg de feestweek in 's-Gravenzande de geluidsmaatregel opgelegd. Aanleiding was een rechtszaak die een buurtbewoner tegen had aangespannen vanwege de geluidsoverlast. De rechter gaf de buurtbewoner gelijk en bepaalde dat de muziek na twaalf uur 's nachts zachter moest.De ambtenaar vertelde Voskamp dat in een vergadering dinsdagmorgen was besloten dat in navolging van de feestweek in 's-Gravenzande, ook de andere feestweken zich aan de geluidsmaatregel moeten houden.Burgemeester Sjaak van der Tak reageerde dinsdag op twitter verbolgen over deze gemeentelijke maatregel. De maatregel zou alleen voor de feestweek in 's Gravenzande gelden.Remco van Holsteijn van Zomerspektakel Maasdijk zegt dat er sprake is van een communicatiestoornis bij de gemeente, maar wil er verder niet te veel woorden aan vuil maken. Hij kreeg van de gemeente ook te horen dat het geluidsniveau omlaag moet. 'Ik wil het niet groter maken dan het is. Straks breng je mensen nog op ideeën.'Burgemeester Sjaak van der Tak laat woensdag het volgende weten: 'Er is geen aanleiding om het geluidsniveau in de overige feestweken terug te brengen. Mochten bewoners hinder ondervinden, laat hen dan in overleg gaan met de organisatie om te komen tot een oplossing. De gemeente hecht groot belang aan ontmoeting en saamhorigheid. Onze feestweken moeten gezellig blijven!'