Tractor in Gouda rijdt de plomp in

Tractor in de sloot (Foto: MediaTV)

GOUDA - Op de Achterwillenseweg in Gouda is een tractor met aanhanger in de sloot beland. Dat meldt Media TV.





De bestuurder bleef wonderwel ongedeerd. Er moet zwaar materieel komen om de tractor en de aanhangwagen uit het water te halen. Dat gaat waarschijnlijk vanmiddag gebeuren.



De trekker reed op de rand van het smalle polderweggetje. Daardoor brokkelde het asfalt af en kantelde het voertuig.