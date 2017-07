'Ons Westlandse strand is net zo schoon als dat van Zeeland, maar we komen stemmen tekort'

WESTLAND - Het strand van 's-Gravenzande is net zo mooi als dat van Zeeland. Althans volgens strandcoördinator Aad Kamphorst. Toch eindigt het strand elk jaar achter de Zeeuwse stranden bij de verkiezing Schoonste Strand van Nederland. 'Ons strand is net zo schoon maar we komen stemmen tekort.'

Het is Kamphorst een doorn in het oog dat zijn geliefde Westlandse strand elk jaar achter de Zeeuwse stranden aan moet sluiten. Als strandcoördinator van de gemeente is zijn werkterrein aan de kust en maakt hij met de strandondernemers afspraken over het schoonhouden van het strand.'Het probleem is dat meer mensen gemobiliseerd moeten worden om op ons strand te stemmen', verzucht hij.De verkiezing het Schoonste Strand van Nederland wordt ieder jaar georganiseerd door Stichting Nederland Schoon. De afgelopen drie jaar eindigde 's-Gravenzande steevast in de top tien. In 2014 kreeg het strand de derde plek. Vorig jaar bleef het steken op plek acht.Dit jaar doet het strand van 's-Gravenzande mee onder de noemer Westland. De andere stranden die in onze regio meedoen zijn Katwijk, Noordwijk, Kijkduin en het Zuiderstrand, Scheveningen, Wassenaar. Tot en met 20 augustus kan er gestemd worden. Op donderdag 7 september maken stichting Nederland Schoon en ANWB de winnaar bekend.