Opnieuw wateroverlast station Den Haag Hollands Spoor: 'We kunnen er weinig aan doen'

DEN HAAG - De aanhoudende regen van vannacht en vanmorgen heeft opnieuw tot wateroverlast geleid op station Den Haag Hollands Spoor. Er lagen plassen in de stationshal en het tunneltje, en water stroomde van het dak de perrons op. 'Den Haag HS is zo lek als een mandje', liet NS Veiligheid en Service via Twitter weten.

Het is zeker niet de eerste keer dat het treinstation onder water staat. Vorige week vrijdag was het een heus waterballet op Hollands Spoor, en moesten reizigers op blote voeten door de tunnel lopen om hun schoenen droog te houden. Een medewerker liet toen aan Omroep West weten dat het water in de nacht tot aan de knieën kwam.De NS is zich bewust van het waterprobleem, maar staat redelijk machteloos, volgens een woordvoerder. 'Het is dweilen met de kraan open. Het station ligt gedeeltelijk ondergronds, waardoor je altijd te maken hebt met wateroverlast bij heftige buien als vandaag. Daarnaast kan het afvoersysteem deze hoeveelheden water simpelweg niet aan. Daar kan de NS weinig aan doen.'De NS probeert de overlast voor reizigers te beperken door het inzetten van dweilmachines. 'Dat is het enige wat we op korte termijn kunnen betekenen.'Het station ondergaat op dit moment een grote verbouwing . Die is niet in handen van de NS, maar van de gemeente. Een woordvoerder geeft aan dat de afvoer van veel water een belangrijk punt van aandacht is bij de renovatie van het station.