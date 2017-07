Politie Alphen aan den Rijn op zoek naar varende inbrekers

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie is op zoek naar een of meerdere 'verdachte' boten die 's nachts in de buurt van Alphen aan den Rijn varen. In een bericht op hun Facebookpagina schrijft de politie Alphen aan den Rijn dat ze de laatste dagen hierover verschillende meldingen binnen hebben gekregen.





Ze roepen mensen die iets gezien hebben op om dat te melden. Ook vragen ze mensen die spullen missen om hiervan aangifte te doen.



De politie vermoedt dat de boten gebruikt worden om via het water spullen te stelen uit huizen of bij bedrijven.

Door: Sander Knura Correctie melden