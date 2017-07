Leegstaand huis blijkt illegaal gokhol, duizenden euro's in beslag genomen

In het huis werd illegaal gegokt. (Foto: politie)

DEN HAAG - In een huis aan de Ter Heijdestraat in Den Haag heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag 7.000 euro in beslag genomen. In het huis werd illegaal gegokt.





'Binnen bleek het pand niet te zijn ingericht om te kunnen wonen. Wel stonden in twee aparte ruimten goktafels met daaromheen een hoeveelheid stoelen', vertelt een wijkagent. 'Aan één van de twee goktafels zagen wij een groep mensen zitten die bezig waren met een kaartspel. Er lagen speelkaarten en stapels fiches op tafel.'







Witwassen







De tien aanwezigen zijn gecontroleerd en er is ruim 7.000 euro in beslag genomen.



De politie onderzoekt de herkomst van het in beslag genomen geld en of er sprake is van witwassen. Eén bezoeker werd aangehouden omdat hij zich niet kon identificeren. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal. De gemeente is van plan het pand te sluiten.



