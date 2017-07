Haagse tramrit nu duurder door omleidingen: 'Te bizar voor woorden'

DEN HAAG - Het CDA in de Haagse gemeenteraad wil opheldering over de extra kosten die reizigers met de tram maken vanwege de omleidingen. 'Te gek voor woorden', noemt raadslid Michel Rogier het dat passagiers van de HTM door de werkzaamheden bij station Hollands Spoor niet alleen langer onderweg zijn, maar ook nog eens meer geld voor hun ritje moeten betalen.

Een groot aantal tramlijnen stopt tot midden december niet voor station Hollands Spoor. Dit omdat het plein opnieuw wordt ingericht en er zogeheten tophaltes worden aangelegd . Gevolg is dat de trams worden omgeleid.Ze stoppen nu bij haltes op de Rijswijkseweg of die tussen de Megastores en de Haagse Hogeschool. Dat betekent in sommige gevallen dat de route langer is. En dus betalen reizigers ongewild en ongevraagd ook meer geld voor dezelfde rit.Rogier wil dat het college van burgemeester en wethouders snel met de HTM om tafel gaat zitten om dit op te lossen. 'Reizigers ondervinden al overlast door de omleiding bij het stationsplein. Het wekt terecht irritatie op dat de reistijd wordt verlengd en overgestapt moet worden', zegt hij.'Het wekt terecht nog meer irritatie op als voor dezelfde rit, door de gedwongen extra kilometers en overstap, meer geld van de OV-chipkaart wordt afgeschreven', gaat Rogier verder. 'Ik snap dat reizigers, en reizigersvereniging Rover die de situatie aankaartte, boos zijn. Ik vraag de gemeente hieraan iets te doen.'Rogier snapt dat trams soms bij calamiteiten moeten omrijden voor een korte periode. En dat er dan even niets is te doen aan de hogere prijzen voor een ritje. Maar deze werkzaamheden zijn al lang gepland en duren ook heel lang.'Dit moet gewoon in de software van de OV-chipkaart worden ingevoerd', aldus het raadslid. 'Want nu verdient de HTM aan omleidingen. En waar blijft dan dat geld? Ik ben reuzebenieuwd.'Tegelijk met de werkzaamheden aan de voorkant gaat ook aan de achterkant van het station op de schop. De tunnel in het station wordt doorgetrokken naar de Waldorpstraat, zodat ook hier een ingang komt. Dat heeft wel tot gevolg dat een fors aantal fietsparkeerplekken bij Holland Spoor is verdwenen.Dat is een doorn in het oog van de PvdA in de gemeenteraad . Volgens de gemeente Den Haag wordt in ieder geval wel iets aan dit laatste probleem gedaan. Binnenkort komt er een stalling met 200 plekken, vlakbij Hollands Spoor.