Verrassende wending: transfer ADO-keeper Setkus gaat alsnog door

Volgens technisch manager Jeffrey van As bereikte de keeper in eerste instantie geen akkoord met Hapoel Haifa . Hij zou zelfs weer aansluiten bij de selectie van trainer Fons Groenendijk. Nu is de transfer, die maandag al was aangekondigd , dus toch een feit.Setkus kwam vorig jaar over van het Turkse Sivasspor. Hij veroverde in Den Haag direct een basisplaats. Die raakte hij echter kwijt aan Robert Zwinkels, nadat Setkus voor de wedstrijd tegen Feyenoord geschorst was na een rode kaart. De 32-jarige Litouwer, die 22 wedstrijden voor ADO speelde, ondertekent bij Hapoel Haifa een meerjarig contract.