Leiden haalt prestigieus congres met duizenden wetenschappers naar de stad

LEIDEN - Een grootschalig, internationaal wetenschapscongres wordt in 2022 in Leiden gehouden. De stad zal meer dan 4500 wetenschappers ontvangen. 'Een nieuwe bevestiging dat Leiden een wereldwijde kennisstad is', aldus een woordvoerder van de Universiteit Leiden.

Het gaat om het zogeheten 'Euroscience Open Forum' (ESOF) dat Leiden over vijf jaar ontvangt. Donderdag 29 juni vloog een Leidse delegatie onder aanvoering van burgemeester Lenferink (PvdA) naar het Franse Straatsburg om de commissie van het ESOF te overtuigen. De oorspronkelijke inzet was om het congres in 2020 naar Leiden te halen, maar dat mislukte. Het Italiaanse Triëst zal dan de gastheer zijn.'We zijn ontzettend blij met het binnenhalen van dit congres. Het ESOF gaat in tegenstelling tot andere wetenschapscongressen niet over één specifiek vakgebied. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd, en dat past uitstekend bij Leiden. Wij hebben hier namelijk ook bijna alle soorten studies.'De exacte invulling van het congres is nog onduidelijk. 'In vijf jaar tijd kan er veel veranderen. Er zullen best wel traditionele lezingen en presentaties worden gehouden, maar ik verwacht ook veel nieuwe vormen van het presenteren van de wetenschap. Het is even afwachten', vertelt de woordvoerder.Voor het organiseren en binnenhalen van het congres hebben de universiteit, de gemeente, Leiden Marketing en The Hague Convention Bureau intensief samengewerkt. Dat stemt burgemeester Lenferink tevreden: 'Ik ben enorm trots op de samenwerking, deze illustreert opnieuw de enorme ambitie van de stad en de Universiteit om Leiden te profileren als internationale kennisstad. De keuze van ESOF Leiden bewijst dat dit inmiddels ook gezien wordt.'