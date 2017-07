Kaasstel verlaat Alphen na ruim 30 jaar: 'Het was proeven en beleven'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Pavé à la Leffe Blond en Blu '61. Zomaar twee kazen waarmee Tanja en Ad Rehorst zich wisten te onderscheiden in hun knusse winkeltje in Alphen aan den Rijn. Maar na bijna 31 jaar trekt het bekende kaasstel komende zaterdag de deur van De Kaashoek voorgoed dicht.

Slecht gaat het niet met de winkel, pal naast de Alphensebrug. 'Ik heb nu gewoon zin in iets anders', zegt eigenaar Ad Rehorst. Hij en zijn vrouw Tanja runnen De Kaashoek al sinds november 1986. 'En klanten proberen ons nog wel over te halen om te blijven. Maar wie a zegt, moet ook b zeggen.'Ad Rehorst werkte in die tijd in de horeca. 'We kwamen ineens bij dit pandje terecht, waar al een kaaswinkel zat.' Het stel uit Moerkapelle was toe aan een nieuw avontuur. 'En dus namen we het in 1986 over. Het ging allemaal prima. We konden goed samenwerken en vulden elkaar precies aan.'Een gewone kaaswinkel moest het niet worden. Ad en Tanja wilden zich onderscheiden. 'We probeerden altijd iets anders te bieden dan de supermarkten. En dat is volgens mij wel gelukt.' Ad was altijd gecharmeerd van Engelse en Italiaanse kazen. 'Maar ik haalde ze uit heel Europa hoor.'De eigenaren van De Kaashoek hebben de afgelopen dertig jaar veel vaste klanten gehad. 'Je kan natuurlijk overal kaas vinden en bestellen. Maar bij onze klanten merkte je dat ze de kaas willen proeven en beleven.'Rehorst heeft een dubbel gevoel bij de naderende sluiting. 'Je hebt toch met veel mensen lief en leed gedeeld', legt hij uit. 'We hadden als winkel toch wel iets sociaals. Maar ondanks dat sta ik nog steeds achter mijn beslissing. De komende dagen komen veel klanten nog wel gedag zeggen, denk ik.'De Moerkapellenaar blijft wel actief in de kaaswereld. 'Ik richt winkels in en doe ook veel beurzen. Zoals het International Whisky Festival Den Haag, maar bijvoorbeeld ook in Groningen en Gent. Daar zorg ik voor de kaas.' Rehorst wil die bezigheden graag uitbouwen.In het pand van De Kaashoek komt later een vestiging van snackbarketen Bram Ladage, onder meer bekend van de puntzakken friet. Wanneer die zaak wordt geopend, is nog niet bekend.