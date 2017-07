Plein Den Haag kort afgezet door vondst verdacht pakketje

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - Het Plein in Den Haag is afgezet geweest door de vondst van een verdacht pakketje. Explosievenexperts van de politie hebben het pakketje onderzocht. De Tweede Kamer, pal ernaast, is niet ontruimd geweest.









Volgens de politie gaat het om een koffer. Die was op het plein achtergelaten. Het bleek loos alarm. Het plein was na 45 minuten weer open.

