Honselersdijk gaat minderjarige voetballertjes schorsen als ze alcohol drinken

HONSELERSDIJK - Minderjarigen die volgend seizoen met alcohol worden gezien op het complex van SV Honselersdijk riskeren een schorsing. De voetbalvereniging neemt die maatregel na controles van de gemeente Westland. 'We doen dit niet om de jeugd te pesten, maar om als vereniging gepaste verantwoordelijkheid te nemen', laat de club op zijn website weten.

SV Honselersdijk neemt de harde maatregelen ook uit zelfbescherming. Bij een nieuwe overtreding van de alcoholwet wordt de kantine van de voetbalvereniging namelijk per direct gesloten. Om jeugdspelers nu af te schrikken, dreigt de club met sportieve uitsluiting.De ouders van alle jeugdspelers ouder dan 13 jaar hebben nu een brief ontvangen waarin de nieuwe maatregelen worden toegelicht. SV Honselersdijk is de eerste voetbalvereniging uit het Westland die op deze manier optreedt tegen drinkende jeugdspelers. Het is onduidelijk of andere clubs uit de gemeente ook waarschuwingen van de gemeente hebben ontvangen.