Telefoon roodgloeiend bij Alarmcentrale Eurocross: 'Verdiep je in het land waar je naartoe gaat'

LEIDEN - Nu de schoolvakantie is aangebroken, trekken veel mensen richting het buitenland. En dat gaat niet altijd even goed. Sommigen krijgen te maken met autopech of ziekte onderweg. Bij alarmcentrale Eurocross in Leiden staat de telefoon roodgloeiend.

Volgens woordvoerster Suzan de Wit komen er bij Eurocross op een rustige dag ongeveer 800 telefoontjes binnen die de hulpverleners moeten behandelen. 'Dat aantal loopt de komende tijd op. Het hoogtepunt is op 31 juli. Die dag verwachten we 1500 telefoongesprekken te voeren.' Om die stroom aan belletjes te kunnen behandelen, wordt extra personeel ingehuurd. In drie weken tijd worden de hulptroepen klaargestoomd. Het helpt als je naast Engels een vreemde taal spreekt.'Onze hulpverleners bellen niet alleen met Nederlanders die in het buitenland in de problemen zijn gekomen. Het komt vaak voor dat ze met een medewerker van het lokale ziekenhuis of garage afspraken moeten maken. Een andere taal spreken is dus wel van belang', zegt De Wit.De hulpvragen die op een gemiddelde dag binnenkomen zijn uiteenlopend. Niet alleen autopech komt vaak voor. 'Wij zien ieder jaar weer dat mensen met buik- of darmklachten bellen. Maar ook zwaar letsel door bijvoorbeeld scooterongelukken zien we steeds vaker.'Volgens De Wit is pech nooit te voorkomen, maar het kan wel helpen om goed voorbereid aan de reis te beginnen. 'Verdiep je in het land en de regio waar je naartoe gaat. ZIjn er bijvoorbeeld vaccinaties nodig? En als je met de auto op vakantie gaat, doe dan nog een check bij de garage voor vertrek.