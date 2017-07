COLUMN: 'Ik ben niet op vakantie'

DEN HAAG - Ik ga u natuurlijk niet vertellen dat ik op vakantie ben. Dat zou een wel erg domme vrijbrief zijn richting inbrekers. Toch zie ik nog steeds mensen die hun hele vakantie hebben en houwen openbaar op internet zetten. Doe dat nou niet!

Het is natuurlijk heel verleidelijk: iedereen je mooiste vakantiekiekjes laten zien. Liefst real time, meteen vanaf locatie. Maar wanneer 'iedereen' écht iedereen is, loop je het risico dat iemand onderwijl je huis leeghaalt. En het is vervelend thuiskomen als alles overhoop is getrokken. Dat is geen belerende kletspraat, we zien ieder jaar weer de praktijkvoorbeelden. Dus geniet, maar deel met mate.Zoals die inbrekers de social media monitoren, zo houden wij onze pappenheimers ook wel in de gaten overigens. Mensen van wie wij vermoeden dat ze deze zomer een toeristisch uitstapje in andermans woning hebben gepland, krijgen bezoek van de wijkagent. Die mensen laten we duidelijk weten dat we ze in de gaten houden.Verder kijken we of we nog reden zien om notoire inbrekers op een enkeltje cel te trakteren. Bijvoorbeeld omdat we ze vlak voor de vakantie hebben betrapt of omdat ze nog een straf open hebben staan. Zit hij of zij deze vakantie in ieder geval mooi vast.Op die wijze haalden we bijvoorbeeld vlak voor Kerstmis nog iemand binnen die van de rechter drie maanden cel kreeg opgelegd. Daarmee hadden we mooi de kerst- én krokusvakantie gedekt. Dat het niet altijd helpt, blijkt overigens ook wel. In de meivakantie werd deze knaap opnieuw opgepakt voor inbraken.Dus geen zorgen, boeven vangen gaat ook in de vakantie gewoon door. Maar als u ons nou nog een beetje helpt, door bijvoorbeeld uw Facebook goed af te schermen, of niet de caravan al dagen voor vertrek opzichtig voor de deur te parkeren, dan komen we er heus wel veilig door.Geniet van uw zomer! En oh ja... Ik ben dus niet op vakantie.Uw hoofdofficier,Bart Nieuwenhuizen