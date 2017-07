Burgemeester Van der Tak neemt uitspraak 'Fake News' niet terug

WESTLAND - Moet de muziek nu wel of niet zachter tijdens de feestweken in Westland? Volgens burgemeester Sjaak van der Tak niet. Hij noemde berichtgeving over dit onderwerp 'Fake News'. Een uitspraak die hij volgens mediapartner WOS niet terugneemt.

Er ontstond onrust nadat de feestweek in 's-Gravenzande de geluidsmaatregel opgelegd kreeg na een rechtszaak over geluidsoverlast. Na twaalf uur moest de muziek zachter. Een ambtenaar van de gemeente heeft daarna met andere feestorganisaties contact gehad om dezelfde maatregel over te brengen, maar volgens burgemeester Van der Tak geldt de geluidsmaatregel tot op heden alleen voor de feestweek in 's-Gravenzande.Of de verwarring nu wel of niet door miscommunicatie vanuit de gemeente komt, Van der Tak neemt de uitspraak dus niet terug, maar is wel gematigder in zijn woordkeuze: 'Ach, zo zwaar moet je het niet nemen.'