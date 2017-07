Huttenbouwwedstrijd overspoeld met water: 'Toch bouwen we lekker verder'

Foto: Omroep West

LEIDERDORP - Het jaarlijkse huttenbouwen in de Bloemerd in Leiderdorp in de zomervakantie vindt meestal plaats onder een stralend zonnetje. Deze editie leek een beetje in het water te vallen door de flinke regenbuien van woensdagmorgen. De kinderen trokken zich er echter weinig van aan en timmerden vrolijk verder om de mooiste hut neer te zetten.





De pret was er niet minder om aldus een deelnemer: 'Je ziet dat ik helemaal zeiknat ben. Maar toch bouwen we lekker verder, soms moet je er maar mee leven dat je nat wordt.' De kinderen van 6 tot en met 13 jaar zijn dinsdag begonnen en kunnen nog tot donderdag hun werken aan de hutten.

Het gaf de kinderen ook de gelegenheid om voor de verandering eens te werken aan een waterdichte hut. Een aantal groepen deed dat door een zeil te spannen over het dak van de hut, anderen probeerden het gewoon met houten platen. Daarnaast had een groepje slimme kinderen een partytent over hun hut gezet om droog aan het werk te kunnen, laat mediapartner Unity FM weten.De pret was er niet minder om aldus een deelnemer: 'Je ziet dat ik helemaal zeiknat ben. Maar toch bouwen we lekker verder, soms moet je er maar mee leven dat je nat wordt.' De kinderen van 6 tot en met 13 jaar zijn dinsdag begonnen en kunnen nog tot donderdag hun werken aan de hutten.

Door: Redactie Correctie melden