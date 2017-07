Solliciteren in de lift: twee minuten later aangenomen (of niet)

LEIDEN - Het is weer eens wat anders. Solliciteren in een lift. Op grote hoogte. Je krijgt twee minuten de tijd om jezelf te verkopen. En het mooiste van alles: voordat je de lift verlaat weet je of je bent aangenomen. Dat kon woensdag op het Stationsplein in Leiden, want eind deze zomer opent het warenhuis Hudson's Bay ook een filiaal in de Sleutelstad.





Leeftijd speelt daar niet per se een rol bij. Want niet alleen jong, maar ook oud wordt aangenomen. Zoals bijvoorbeeld Theresa Trouwee: 'Daarin was ik al gerustgesteld, doordat ze zeiden dat het gaat om ambitie, uitstraling en personality.' En inderdaad, ook zij heeft meteen een aanbod gekregen om te komen werken. Eind deze zomer kan ze aan de slag als Hudson's Bay het filiaal in Leiden gaat openen.



Het Canadese bedrijf wil met de opvallende sollicitatieprocedure iets nieuws uitstralen. Kandidaten worden geselecteerd als ze 'millennium minded' zijn. Maar wat is dat precies? 'Iedereen kan dat zijn', aldus storemanager Bob Ghielen, als je gewoon weet wat er om je heen speelt, wat er op internet speelt, social media. Dat vinden we belangrijk.'

