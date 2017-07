Dubbele cijfers voor ADO tijdens oefenduel met Bruse Boys: 13-1

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft haar vijfde oefenwedstrijd van het seizoen met dubbele cijfers gewonnen. In Bruinisse werd het 1-13 tegen Bruse Boys.

Voor de rust wist ADO via Becker (2x), Ladan (2x) en Immers en Bakker al zes keer te scoren. Met name de openingstreffer van Becker was fraai.In de tweede helft wisselde ADO-trainer Fons Groenendijk flink door en scoorde de Haagse formatie er weer lustig op los. In totaal zeven keer. Via Mats Klein deden de bezoekers nog wat terug.ADO sluit vrijdag het trainingskamp in Zeeland af met een wedstrijd tegen de Zeeuwse selectie.0-1 Becker, 0-2 Ladan, 0-3 Becker, 0-4 Ladan, 0-5 Immers, 0 -6 Bakker, 0-7 Smith, 0-8 Smith, 0-9 Van Huffel, 0-10 Asmelash, 0-11 David, 1-11 Van 't Hof, 1-12 Marengo, 1-13 Van KinsCoremans, Ebuehi, Beugelsdijk, Kuipers, Meijers, Gorter, Bakker, Immers, Becker, Ladan, DuplanVan der Sar, David, Meissner, Smith, Goppel, Roffelsen, Bakker ('60. Asmelash), Immers ('60. Van Kins), Becker ('60. Van Huffel), Ladan ('60. Polley), Marengo.Reactie Mats van Kins na Bruse Boys - ADO Den Haag:Reactie Delano Ladan na Bruse Boys - ADO Den Haag: