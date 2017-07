Rechtbank laat ex-korfbalcoach onderzoeken door psychiater

DEN HAAG - Zelf verklaarde voormalig korfbalcoach Marco K. uit Den Haag (26) woensdag op de zitting dat hij niet zal meewerken, maar toch laat de Haagse rechtbank hem onderzoeken door een psychiater. In 2013 werd K. al eens veroordeeld tot een grotendeels voorwaardelijke celstraf nadat hij tienermeisjes had verleid tot webcamseks. Nu zou hij een tienermeisje onder de achttien in de prostitutie gebracht hebben.

Ook zou hij zelf ontucht met het minderjarige slachtoffer gepleegd hebben. In 2013 kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 16 maanden, die hij nu dreigt alsnog te moeten uitzitten. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hier een nieuwe celstraf bovenop komen.De reclassering vindt dat de voormalige korfbalcoach in aanmerking komt voor een lichte vorm van TBS. Dat wordt nu verder onderzocht door een psychiater. het slachtoffer moet nog een keer worden ondervraagd, na verzet van de officier van justitie. 'Dit is een te zware belasting voor het meisje.' Volgens de officier is het slachtoffer in therapie om de nare herinneringen in deze 'heftige zaak' te vergeten. Als ze dan weer wordt ondervraagd, worden die juist weer opgerakeld.'Marco K. zei dat hij ervan schrok dat het slachtoffer in therapie zit: 'Dat doet me heel veel.' K. ontkent volgens zijn advocaat dat hij haar in de prostitutie heeft gebracht. Over de andere beschuldigingen wilde de advocaat weinig zeggen.De zaak wordt op 21 september voortgezet.