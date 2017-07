Verzorgingstehuizen dolbij met bloemen Simonis

DEN HAAG - Bij de opening van het nieuwe restaurant Encore by Simonis kregen de eigenaren ontzettend veel bloemen om de zaak geluk te wensen. Maar wat moet je met 220 bloemstukken? Simonis besloot de vele bloemen weg te geven aan verzorgingstehuizen. En die zijn hier ontzettend blij mee.

'Wat leuk dat Simonis ze allemaal komt brengen, echt top', vertelt Barbara Steenbergen van het verzorgingstehuis Nieuw Clingendael: 'Wat stom wel dat er allemaal negatieve berichten over zijn verschenen, terwijl ze juist zo aardig zijn geweest.'Nadat foto's verschenen op Facebook van bloemstukken die door Simonis bij het grofvuil werden gezet, werd er door veel mensen verontwaardigd gereageerd. Het restaurant zou ondankbaar zijn. Volgens Allie Simonis kloppen de verwijten niet: 'We hebben een paar bloemen weggegooid, omdat de vazen kapot waren en we ze niet meer weg konden geven. Je gaat geen dingen weggooien die je krijgt van mensen, daar moet je waardering voor hebben.'Omdat het aantal bloemen dat het restaurant kreeg zo groot was, gaan ze het de volgende keer anders aanpakken: 'Als we nog een restaurant openen zetten we op de kaarten wel dat we liever geen bloemen willen, maar eventueel een cadeau naar een goed doel', aldus Simonis.