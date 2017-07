West Wekker: Ex-korfbalcoach krijgt psychisch onderzoek en hutten bouwen valt in het water

REGIO - Nadat hij in 2013 een voorwaardelijke celstraf kreeg van 16 maanden, moet hij die nu misschien toch uitzitten. Toen werd Marco K. veroordeeld voor het verleiden van tienermeisjes tot webcamseks. Nu zou hij een meisje in de prostitutie gebracht hebben. Lees deze donderdag meer over de zaak.

Voormalig korfbalcoach Marco K. uit Den Haag moet door een psychiater worden nagekeken. K. wordt er nu van verdacht een tienermeisje in de prostitutie gebracht te hebben. De reclassering vindt dat de man in aanmerking komt voor een lichte vorm van tbs. Zelf heeft hij aangegeven hier niet aan mee te willen werken.De regen van woensdag zorgde voor veel overlast, maar de deelnemers van de huttenbouwwedstrijd in Leiderdorp lieten zich door de druppels niet uit het veld slaan. Op creatieve manieren maakten ze hun hut waterdicht.Bij de opening van het nieuwe restaurant Encore by Simonis werden ze overwelmd door bloemstukken die cadeau werden gedaan. Die zijn gedoneerd aan verzorgingstehuizen.De kinderen van de zomerschool Samen 10plus krijgen geen wiskundeles uit boekjes, maar leren hele andere belangrijke dingen. Zo is er een heus middeleeuws steekspel georganiseerd midden in de Schilderswijk om ze te leren over de geschiedenis van het gebruik van dieren.We krijgen vandaag wolkenvelden, maar ook zon bij weinig wind. Het wordt zo rond de 19 à 20 graden.