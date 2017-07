Advocaat wil school helpen na boete voor klassenfoto tijdens Offerfeest

DEN HAAG - Advocaat Ulysse Ellian heeft via Twitter zijn hulp aan de Maria Montessorischool aangeboden bij een eventueel hoger beroep. De rechter besloot maandag dat de school in Den Haag aan de ouders van twee islamitische leerlingen een schadevergoeding van vijfhonderd euro moet betalen. De leerlingen hadden door het Offerfeest het maken van de schoolfoto’s gemist.

'Ik zou de school met klem adviseren om in hoger beroep te gaan. Niet alleen uit principe maar ook door de maatschappelijke onrust die de zaak heeft gecreëerd. De uitspraak moet wat mij betreft geen precendentwerking met zich meebrengen', bevestigt de advocaat tegenover Omroep West na berichtgeving van mediapartner Den Haag FM.Ellian heeft het vonnis van de rechter bestudeerd en ziet nog veel onduidelijkheden. 'In het vonnis van de kantonrechter staat niet duidelijk dat de kinderen eerst vrij hebben gevraagd.'De Maria Montessorischool liet een schoolfotograaf komen voor het maken van klassenfoto's op de dag van het Offerfeest. De kinderen konden er niet bij zijn vanwege het feest en hadden daar last van op school, volgens de ouders. Zij eisten bij de rechter per kind 5.000 euro schadevergoeding.De rechter oordeelde dat de Maria Montessorischool indirect onderscheid heeft gemaakt op basis van geloofsovertuiging en dat mag niet van de Algemene wet gelijke behandeling. De rechter oordeelde daarom dat de school 500 euro moet betalen aan de ouders.'Het is opmerkelijk dat de andere kinderen wel aanwezig waren. Ik begrijp er uit dat de kinderen de schoolfoto hebben gemist vanwege het ochtendgebed. Waren andere kinderen bijvoorbeeld ook bij het ochtendgebed?'Allian ziet in het hoger beroep graag dat de hoofdvraag die volgens hem in de maatschappelijke discussie leidend is, wordt beantwoord. 'Vinden we dat een school rekening moet houden met feestdagen die niet bij wet zijn vastgesteld?'De advocaat wil de school kosteloos bijstaan. 'Er valt nog heel veel aan te voeren in hoger beroep. Ik meen het oprecht dat ik het gratis wil doen. Ik vind het mijn morele plicht als advocaat als er zo veel onrust is over een uitspraak.'De Maria Montessorischool heeft nog niet laten weten of zij op het aanbod ingaat.