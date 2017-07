Gemengde reacties bij plannen duurzame wijk: 'Lijkt me leuk om samen met anderen iets te doen'

DEN HAAG - Aan de Noordweg in Den Haag zijn woensdagavond de plannen en woonideeën gepresenteerd voor 'Proeftuin Erasmus'. Dit initiatief in Den Haag-Zuidwest moet dé duurzame stadsbuurt in de gemeente worden door onder andere de bouw van ongeveer 350 energiezuinige woningen en vijf tiny houses. Ook komen er veel gedeelde ruimtes en gaan de bewoners gebruikmaken van deelauto's en deeltuinen.

'Ik woon nu alleen in een appartement. Ik heb ervaring met Centraal Wonen in Houtwijk (een vorm van gemeenschappelijk wonen, red.). En het lijkt me leuk om samen met andere mensen wat te doen', vertelt één van de bezoeksters terwijl ze naar foto's van de proeftuin staat te kijken.'Dit plan is anders dan andere plannen', legt Bas Kalter uit. Hij is junior-ontwikkelingsmanager bij gebiedsontwikkelaar BPD. 'Het wordt een wijk waar je samen dingen kan doen, maar ook je privacy hebt. Daarnaast wordt er echt ingezet op een duurzame wijk . Dit is wat de gemeente Den Haag graag wil en dat gaan we dus ook doen.'Een van de opvallende onderdelen van de proeftuin is de tijdelijke komst van vijf zogenoemde tiny houses. Dit zijn kleine huisjes waarin mensen op een duurzame manier leven. Ze worden voor twee jaar geplaatst. Daarna wordt gekeken of ze kunnen terugkeren op een andere plek.'Het bijzondere aan deze huizen is dat ze helemaal zelfvoorzienend zijn', aldus Kalter. 'Zo hebben de huizen zonnepanelen en maken de bewoners geen gebruik van het riool. Met deze tiny houses laten we zien dat je niet zo heel veel spullen nodig hebt. Of in ieder geval een stuk minder dan we denken.'Nog niet alle bezoekers zijn overtuigd van de tiny houses. 'Het is niets voor mij', is een bezoeker duidelijk. 'Maar ik denk dat zo'n huis wel iets is voor mijn vrouw. Die is daar best wel in geïnteresseerd. Dus dat moeten we een compromis gaan zoeken.'De eerste honderd energiezuinige woningen gaan begin volgend jaar in de verkoop. Ze kosten tussen de twee à vier ton.