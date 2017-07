DEN HAAG - De politie heeft donderdagochtend aan de Zonweg in Den Haag een berg bedrijfsafval gevonden. De Haagse Milieu Services (HMS) is ingeschakeld om de rotzooi te verwijderen, meldt het Handhavingsteam Laak op Twitter.

Wie het afval in de berm heeft gedumpt, is niet bekend. De politie stelt een onderzoek in.